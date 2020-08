FC Bayern spielt im Finale der Champions-League gegen Paris

Nachrichtenarchiv - 23.08.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lissabon: Der FC Bayern kann zum dritten Mal den Titel in der Fußball Champions League gewinnen. Beim Finalturnier in Lissabon hat das Endspiel gegen Paris St. Germain mit seinem deutschen Trainer Tuchel begonnen. Für die Münchner wäre es außerdem zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte das Triple aus Meisterschaft, DFB Pokal und Champions League. Trainer Flick veränderte die Startelf des FC Bayern München im Vergleich zum Halbfinale leicht: auf dem linken Flügel stürmt der frühere PSG-Profi Kingsley Coman anstelle von Ivan Perisic. Beim PSG-Team von Trainer Thomas Tuchel ist Keylor Navas nach einer auskurierten Verletzung wieder ins Tor zurückgekehrt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2020 21:00 Uhr