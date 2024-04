FC Bayern spielt im CL-Viertelfinale 2:2 in London

zum Sport: Der FC Bayern hat sich eine ordentliche Ausgangsposition für das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League erarbeitet. Die Münchner spielten beim FC Arsenal in London 2:2. Zuvor hatten die deutschen Fußballerinnen auch ihr zweites EM-Qualifikationsspiel gewonnen. Die DFB-Auswahl schlug Island mit 3:1 in Aachen und steht damit an der Spitze ihrer Qualifikationsgruppe. Die Tore erzielten zweimal Lea Schüller und Lena Oberdorf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2024 23:00 Uhr