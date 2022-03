FC Bayern spielt bei Hoffenheim 1:1

Sonderzug bringt Hunderte Geflüchtete nach München

München: In der Landeshauptstadt ist am Abend ein Sonderzug mit hunderten geflüchteten Menschen aus der Ukraine angekommen. Die Polizei spricht von bis zu 400 Menschen. Das private Bahnunternehmen, das die Fahrt organisiert hatte, von rund 700. Mindestens die Hälfte davon seien Kinder. Eine Sprecherin des Unternehmens äußerte sich beeindruckt von der Unterstützung privater Helfer vor Ort in Warschau und Posen, wo die Flüchtlinge zustiegen. Viele Menschen hätten mitten in der Nacht bei zweistelligen Minustemperaturen Brote geschmiert und Tee gekocht. Die Stadt München sucht derweil neue Unterbringungsmöglichkeiten. Oberbürgermeister Reiter sagte der Süddeutschen Zeitung, am liebstens sei ihm, die Geflüchteten statt in Zelten in Hallen unterzubringen - dann finden eben in nächster Zeit keine Messen statt, so Reiter wörtlich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2022 23:00 Uhr