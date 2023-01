FC Bayern spielt 1:1 gegen Frankfurt - Hertha entlässt Bobic

Nachrichtenarchiv - 28.01.2023 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der Fußballbundesliga ist Tabellenführer FC Bayern am Abend nicht über ein 1:1 gegen Frankfurt hinausgekommen. Den Führungstreffer von Sané konnte Kolo Muani in der zweiten Hälfte ausgleichen. Zuvor hatte der FC Augsburg 1:3 in Freiburg verloren. Außerdem spielten: Mainz - Bochum 5:2, Hoffenheim - Mönchengladbach 1:4, Bremen - Wolfsburg 2:1 und Hertha BSC - Union Berlin 0:2. Nach der neuerlichen Niederlage im Stadt-Derby gab Hertha BSC die Entlassung von Sport-Geschäftsführer Bobic bekannt. Die Berliner stehen derzeit auf einem direkten Abstiegsplatz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2023 21:00 Uhr