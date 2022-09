FC Bayern-Spielerinnen haben Chancen auf Gruppenphase der Champions League

Nachrichtenarchiv - 21.09.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

San Sebastian: Die Fußballerinnen vom FC Bayern haben beste Chancen, in die Gruppenphase der Champions League einzuziehen. Beim spanischen Vizemeister San Sebastian haben die Münchnerinnen am Abend 1 zu 0 gewonnen. Das Tor schoss Lea Schüller. Das Rückspiel ist morgen in einer Woche. Die Münchnerinnen spielen als einziges deutsches Team in der Zwischenrunde: Frankfurt ist schon ausgeschieden, und Wolfsburg ist als deutscher Meister automatisch gesetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2022 06:00 Uhr