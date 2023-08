FC Bayern siegt zum Bundesliga-Saisonsauftakt in Bremen

Zum Fußball: Der FC Bayern ist mit einem 4:0-Erfolg in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Beim SV Werder Bremen schoss der neue Mittelstürmer Harry Kane sein erstes Bundesligator. In der 2. Bundesliga spielten Kaiserslautern gegen Elversberg 3:2 und Wiesbaden gegen Karlsruhe 1:0. Heute startet auch der FC Augsburg mit einem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach in die Saison.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.08.2023 08:15 Uhr