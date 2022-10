FC Bayern siegt deutlich beim FC Barcelona

Das Wetter: Teils zäher Nebel, sonst recht sonnig

Das Wetter in Bayern: Anfangs gebietsweise Nebel oder Hochnebel, bei Höchstwerten um 15 Grad. Sonst sehr sonnig bei bis zu 22 Grad in Alpennähe. In der Nacht oft klar oder nur locker bewölkt, örtlich Nebel. Tiefstwerte um 9 Grad. Die Aussichten: Morgen und auch am Wochenende gebietsweise länger trüb. Ansonsten freundlich mit Sonne und einigen Wolken, besonders sonnig an den Alpen und im höheren Bayerischen Wald. Höchstwerte je nach Nebelauflösung 16 bis 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2022 06:00 Uhr