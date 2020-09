FC Bayern siegt 8:0 gegen Schalke

Nachrichtenarchiv - 18.09.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der FC Bayern hat sein erstes Spiel in der neuen Saison der Fußball-Bundesliga daheim haushoch gewonnen. 8:0 hieß es am Ende gegen Schalke 04. Zuschauer waren wegen der Corona-Maßnahmen nicht im Stadion. In der zweiten Liga hat der FC Nürnberg 1:1 gegen Jahn Regensburg gespielt; der Hamburger SV besiegte Fortuna Düsseldorf mit 2:1. Die Erstliga-Partie Köln gegen Hoffenheim findet morgen ebenfalls ohne Zuschauer statt - das hat die Stadt Köln am Abend entschieden. Grundlage dieses Beschlusses ist die steigende Corona-Inzidenzzahl in der Region.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2020 23:00 Uhr