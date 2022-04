FC-Bayern-Sieg gegen Freiburg hat trotz Wechselfehlers Bestand

Von der Leyen und Borrell sprechen in Kiew mit Selenskyj

Kiew: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der EU-Außenbeauftragte Borrell sind in der ukrainischen Hauptstadt angekommen. Während ihrer Zugreise betonten beide, ihre Reise sei ein Zeichen der Unterstützung für die Ukrainer. Ihre wichtigste Botschaft an Präsident Selenskyj sei, dass es für die Ukraine einen Weg in die EU gebe. Noch in diesem Sommer solle der ukrainische Antrag dem Europäischen Rat vorgelegt werden. - Nur wenige Stunden zuvor hatten Raketen den Bahnhof der Stadt Kramatorsk im Osten des Landes getroffen. Dabei gab es nach ukrainischen Angaben mindestens 39 Tote und zahlreiche Verletzte. Die Menschen waren auf der Flucht in Richtung Westen, weil in der Ostukraine eine neue Großoffensive der russischen Armee befürchtet wird. Für den Angriff auf den Bahnhof machen sich die Ukraine und Russland gegenseitig verantwortlich.

