FC Bayern setzt sich in der Bundesliga an Tabellenspitze

Nachrichtenarchiv - 18.09.2021 17:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern die Tabellenführung übernommen. Die Münchner gewannen zu Hause gegen Bochum deutlich mit 7 zu 0. Auch Augsburg gewann zuhause. Die Partie gegen Gladbach endete 1 zu 0. Die Schwaben holten damit den ersten Saisonsieg. Außerdem spielten: Bielefeld - Hoffenheim 0:0 und Mainz - Freiburg 0:0. In der zweiten Liga trennten sich Regensburg und Düsseldorf 1:1. Damit blieb Regensburg zwar zum dritten Mal in Folge sieglos, behauptet aber vorerst die Tabellenführung. Die weiteren Ergebnisse: Kiel - Hannover 0:3 und Sandhausen - Heidenheim 1:3.

Quelle: BR24 Nachrichten, 18.09.2021 17:45 Uhr