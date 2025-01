FC Bayern schlägt Wolfsburg 3:2 - Fürth verliert in Münster 1:2

Zum Fußball: In der Bundesliga hat Tabellenführer FC Bayern gegen Wolfsburg knapp mit 3:2 gewonnen. Außerdem spielten: Stuttgart - Freiburg 4:0, Bochum - Leipzig 3:3, Heidenheim - St. Pauli 0:2 und Kiel - Hoffenheim 1:3. In der zweiten Liga hat Greuther Fürth bei Aufsteiger Münster mit 1:2 verloren. Zum Biathlon: Die deutsche Staffel der Frauen hat beim Heimweltcup in Ruhpolding das Rennen über 4x6 Kilometer gewonnen. Das Quartett um Schlussläuferin Franziska Preuß verwies Norwegen und Frankreich auf die Plätze.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2025 18:00 Uhr