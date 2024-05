FC Bayern schlägt Wolfsburg 2:0 - St. Pauli steigt auf

München: In der Fußballbundesliga hat der FC Bayern Wolfsburg mit 2:0 geschlagen. Damit ziehen die Münchner wieder an Stuttgart vorbei und verteidigen den zweiten Tabellenplatz. Zuvor hatte Hoffenheim mit 6:0 bei Absteiger Darmstadt gewonnen. Ein Comeback in der Bundesliga feiert der FC St. Pauli: Am vorletzten Spieltag der zweiten Liga schlugen die Hamburger Absteiger Osnabrück mit 3:1 und sind damit nicht mehr von einem direkten Aufstiegsplatz zu verdrängen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.05.2024 20:30 Uhr