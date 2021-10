FC Bayern schlägt Union Berlin mit 5:2

Nachrichtenarchiv - 31.10.2021 00:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Fußball: Am 10. Spieltag der Bundesliga hat der FC Bayern Union Berlin mit 5:2 besiegt. Greuther Fürth musste sich in Freiburg mit 1 zu 3 geschlagen geben. Die Partie am Abend zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig endete mit einem 1:1. Die weiteren Ergebnisse: Dortmund – Köln: 2 zu 0 Leverkusen – Wolfsburg: 0 zu 2 Bielefeld - Mainz 1: 2 Und in der zweiten Bundesliga trennten sich der HSV und Holstein Kiel am Abend mit 1:1.

Quelle: BR24 Nachrichten, 31.10.2021 00:15 Uhr