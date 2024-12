FC Bayern schlägt Leipzig mit 5:1 und geht als Tabellenführer in die Winterpause

Zum Fußball: In der Bundesliga hat der FC Bayern das Topspiel gegen RB Leipzig deutlich mit 5:1 gewonnen. Damit gehen die Münchner als Tabellenführer in die kurze Winterpause. Verfolger Leverkusen kann mit einem Sieg heute nur auf vier Punkte heranrücken. Überschattet wurde die Partie von den Ereignissen in Magdeburg. FC Bayern Vereinschef Dreesen sagte die geplante Weihnachtsfeier für die Fans ab.

