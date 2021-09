FC Bayern schlägt Leipzig mit 4:1

Laschet, Scholz und Baerbock treffen bei TV-Triell aufeinander

Berlin: Zwei Wochen vor der Bundestagswahl treffen heute Abend die Kanzlerkandidaten von Union, SPD und den Grünen erneut in einem TV-Dreikampf aufeinander. Um 20.15 Uhr startet die Diskussionsrunde von ARD und ZDF. Besonders der Kandidat von CDU und CSU, Armin Laschet, steht wegen schlechter Umfragewerte unter Druck. Gestern kündigte der nordrheinwestfälische Ministerpräsident auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg ein hartes Wahlkampffinale an. In seiner Rede griff Laschet besonders die SPD scharf an. Für Empörung sorgte die Aussage Laschets, die Sozialdemokraten hätten in der Nachkriegsgeschichte immer auf der falschen Seite gestanden. Der Generalsekretär der Sozialdemokraten, Klingbeil, sprach von einem traurigen Höhepunkt einer Schmutzkampagne, die man so von der Union nicht erwartet habe. Er warf der Partei den Verlust von Würde und Anstand vor.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.09.2021 06:00 Uhr