FC Bayern schlägt Hoffenheim 3:0 - Verein erinnert an Beckenbauer

München: In der Fußballbundesliga hat der FC Bayern gestern Abend Hoffenheim 3:0 geschlagen. Das Spiel stand ganz im Zeichen des Gedenkens an Bayern-Legende Franz Beckenbauer. Beim Einlaufen der Mannschaften trugen die Bayern Trainingsanzüge mit Beckenbauers Rückennummer fünf. Auf der Arena standen in großen Lettern die Worte "Danke Franz". Als Tor-Hymne erklang der Beckenbauer-Song "Gute Freunde kann niemand trennen". Franz Beckenbauer war am Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben.

