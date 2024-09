FC Bayern schlägt Freiburg 2:0 - Augsburg unterliegt in Heidenheim

Heidenheim: In der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern auch das zweite Spiel der Saison gewonnen. Die Münchner schlugen Freiburg mit 2:0. Zuvor hatte der FC Augsburg eine deutliche Niederlage kassiert. Die Schwaben verloren in Heidenheim 0:4. In der Formel 1 hat Charles Leclerc im Ferrari den Großen Preis von Italien gewonnen - vor den McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2024 19:00 Uhr