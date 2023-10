FC Bayern schlägt Darmstadt 8:0 - Augsburg besiegt Wolfsburg 3:2

München: In der Fußballbundesliga hat der FC Bayern Aufsteiger Darmstadt klar mit 8:0 besiegt. Beim turbulenten Comeback von Bayern-Torwart Neuer sah Kimmich schon nach wenigen Minuten rot. Anschließend wurden zwei Darmstädter Spieler ebenfalls des Feldes verwiesen, so dass die Münchner eine Stunde lang in Überzahl spielten. Kane traf dreimal, Sané und Musiala jeweils zweimal. Der FC Augsburg schlug Wolfsburg 3:2. Außerdem spielten: Mönchengladbach - Heidenheim 2:1, Bremen - Union Berlin 2:0 und Stuttgart - Hoffenheim 2:3.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2023 19:00 Uhr