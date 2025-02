FC Bayern schlägt Bremen 3:0

München: Zum Auftakt des 21. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern 3:0 gegen Werder Bremen gewonnen. In der zweiten Liga hat Greuther Fürth am Abend gegen Jahn Regensburg 2:1 gewonnen, Preußen Münster unterlag dem HSV mit 1:2. Bei der Rennrodel-WM in Kanada haben Hannes Orlamünder und Paul Gubitz Gold im Doppelsitzer geholt. Silber ging an die Letten Bots/Plume, Bronze an die deutschen Rekord-Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt. Bei dieser Weltmeisterschaft gingen damit bereits fünf Medaillen ans deutsche Team.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 08.02.2025 06:00 Uhr