FC Bayern schlägt Barcelona in der Champions-Leauge 2:0

Nachrichtenarchiv - 14.09.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der FC Bayern hat in der Gruppenphase der Fußball-Champions League den zweiten Sieg gefeiert. Die Münchner schlugen vor heimischem Publikum den FC Barcelona mit 2:0. Die Tore erzielten Lucas Hernández und Leroy Sané. Auch Leverkusen und Frankfurt gewannen ihre Gruppenspiele - Leverkusen mit 2:0 über Atlético Madrid und Frankfurt mit 1:0 in Marseille. Die Partie in Frankreich wurde von Fanausschreitungen überschattet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2022 06:00 Uhr