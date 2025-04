FC Bayern schlägt auswärts Heidenheim 4:0

Zum Fußball: Nach seinem Aus in der Champions League ist der FC Bayern zumindest dem Titel in der Fußball-Bundesliga einen Schritt näher gekommen. Der Tabellenführer gewann beim Abstiegskandidaten Heidenheim 4:0. Die weitere Ergebnisse: Leipzig - Kiel 1:1, Bremen - Bochum 1:0, Freiburg - Hoffenheim 3:2 und Mainz - Wolfsburg 2:2. In der zweiten Liga hat der 1. FC Nürnberg eine Niederlage kassiert. Der Club verlor zuhause gegen Paderborn mit 2:3. Damit bleibt Nürnberg vorerst auf Platz acht der Tabelle.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2025 18:00 Uhr