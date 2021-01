FC Bayern scheitert im DFB-Pokal an Kiel

FFP2-Maskenpflicht in Bayern gilt für Jugendliche ab 15 Jahren

München: Die FFP2-Maskenpflicht in Bayerns Nahverkehr und beim Einkaufen gilt erst für Jugendliche ab 15 Jahren. Das hat Ministerpräsident Söder klargestellt. Darüber hinaus wird es zweieinhalb Millionen Gratis-Masken für Menschen mit kleinem Geldbeutel geben. Demnach werden die Landkreise in einem ersten Schritt pro Person fünf Masken verteilen. Verschiedene Oppositionsparteien hatten sich dafür stark gemacht. Söder verteidigte noch einmal den umstrittenen Beschluss, der am Montag in Kraft tritt. Die Staatsregierung folge hier dem Rat von Medizinern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.01.2021 22:00 Uhr