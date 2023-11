FC Bayern scheitert im DFB-Pokal an Drittligist Saarbrücken

Saarbrücken: Der FC Bayern München ist in der zweiten Runde des DFB-Pokals völlig überraschend ausgeschieden. Die Bayern unterlagen beim Drittligisten Saarbrücken mit 1:2. Das entscheidende Tor erzielten die Saarländer in der Nachspielzeit. Der 1. FC Nürnberg musste in die Verlängerung. Am Ende der regulären Spielzeit stand es gegen den Ligarivalen Rostock 2:2. Außerdem spielten Hertha BSC - Mainz 3:0 und Viktoria Köln - Eintracht Frankfurt 0:2. Im Achtelfinale stehen außerdem Dortmund, Leverkusen, Paderborn und Magdeburg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2023 23:00 Uhr