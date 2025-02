FC Bayern schafft Einzug in Champions League-Achtelfinale

München: Der FC Bayern ist ins Achtelfinale der Fußball Champions League eingezogen. Dem deutschen Rekordmeister reichte dazu im Playoff-Rückspiel gegen Celtic Glasgow ein 1:1, nachdem die Bayern das Hinspiel in Schottland mit 2:1 gewonnen hatten. Bis kurz vor Schluss sah es so aus, als ob die Partie in die Verlängerung gehen würde, weil die Gäste durch einen Treffer des Deutschen Nicolas Kühn mit 1:0 in Führung gegangen waren. Alphonso Davies erzielte dann aber in der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleich für die Münchner, die nun im Achtelfinale auf den spanischen Topklub Atlético Madrid oder Ligakonkurrent Bayer Leverkusen treffen. Die Auslosung der nächsten Paarungen findet am Freitag statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2025 04:00 Uhr