FC Bayern rückt auf zweiten Tabellenplatz vor

Nachrichtenarchiv - 18.10.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bielefeld: In der Fußball-Bundesliga ist der FC Bayern an Platz zwei der Tabelle vorgerückt. Der deutsche Rekordmeister war am Abend mit 4:1 beim Aufsteiger Bielefeld erfolgreich. Im zweiten Abendspiel trennten sich Mönchengladbach und Wolfsburg 1:1. Zuvor war Augsburg dem Tabellenführer Leipzig 0:2 unterlegen. Die weiteren Ergebnisse: Hoffenheim-Dortmund 0:1 Freiburg-Bremen 1:1 Hertha BSC - Stuttgart 0:2 Mainz-Leverkusen 0:1

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.10.2020 03:00 Uhr