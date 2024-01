FC Bayern nimmt Abschied von Franz Beckenbauer

München: Es soll heute noch einmal eine große Würdigung werden: Der FC Bayern nimmt Abschied vom Fußball-Kaiser. In der Münchner Arena findet am Nachmittag eine Gedenkfeier für Franz Beckenbauer statt. Neben tausenden Fans werden auch Prominente und Politiker wie Bundespräsident Steinmeier, Kanzler Scholz und Ministerpräsident Söder erwartet. Musikalisch wird Startenor Jonas Kaufmann das Gedenken begleiten, gegen Ende der Trauerfeier soll die Zuschauer Beckenbauers Schlager "Gute Freunde" singen. Die Bayern-Legende war am 7. Januar im Alter von 78 Jahren gestorben.

