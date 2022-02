FC Bayern München verliert 2:4 (1:4) in Bochum

Tausende demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen

Berlin: In ganz Deutschland haben erneut Tausende gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. In Augsburg gab es am Abend die größte Demo - laut Polizei schlossen sich rund 4200 Teilnehmer den Protesten an. In Freiburg und Berlin zählte die Polizei jeweils etwa 3.000 Teilnehmer, in Osnabrück 1.200, in Schwerin mehr als 600. Gefordert wurde ein Ende der Einschränkungen, außerdem machten die Demonstranten ihr Nein zu einer Impfpflicht gegen Covid-19 deutlich. In mehreren Orten gab es auch Gegendemonstrationen. Laut Polizei blieben die Kundgebungen friedlich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.02.2022 23:00 Uhr