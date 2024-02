FC Bayern München verliert 2:3 in Bochum

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern sein drittes Pflichtspiel in Folge verloren. In Bochum unterlagen die Münchner mit 2:3. Der Abstand zum Tabellenführer Leverkusen beträgt mittlerweile acht Punkte. Damit wächst auch der Druck auf Trainer Thomas Tuchel. Bayerns Vorstandschef Dreesen betonte aber am Abend, Tuchel werde selbstverständlich auch beim nächsten Spiel gegen Leipzig auf der Bank sitzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2024 06:00 Uhr