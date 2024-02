FC Bayern München verliert 2:3 in Bochum

Bochum: Der FC Bayern hat sein drittes Spiel in Folge verloren. In Bochum kam der Rekordmeister nicht über ein 2:3 hinaus. Nach der Niederlage in der Champions-League in Rom und dem Misserfolg beim Spitzenreiter Leverkusen wächst der Druck auf Trainer Tuchel. Im DFB-Pokal sind die Münchner bereits ausgeschieden, in der Königsklasse droht ein Aus im Achtelfinale, und in der Bundesliga liegt Leverkusen mit acht Punkten in Führung. Sollte der Club in allen drei Wettbewerben scheitern, wäre es die erste titellose Saison seit zwölf Jahren. Bayerns Vorstandschef Dreesen betonte aber, Tuchel werde selbstverständlich auch beim nächsten Spiel gegen Leipzig auf der Bank sitzen. In Bochum sah Upamecano, der schon in Rom mit Rot vom Platz gehen musste, in der 77. Minute gelb-rot. Die Münchner konnten die Niederlage in Unterzahl nicht mehr abwenden. Zuvor hatten sich Freiburg und Frankfurt 3:3 getrennt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2024 22:00 Uhr