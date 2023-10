FC Bayern München rutscht in der Fußball-Bundesliga auf Platz 3

Zum Fußball: In der Bundesliga hat der FC Bayern den Sprung zurück an die Tabellenspitze verpasst. Die Münchner spielten gestern Abend in Leipzig 2:2 unentschieden. Nach einem 0:2 zur Halbzeit glichen die Bayern durch Tore von Kane und Sane noch aus. Neuer Tabellenführer ist Leverkusen nach einem 3:0-Sieg in Mainz. Die weiteren Ergebnisse: Köln - Stuttgart 0:2 Wolfsburg - Frankfurt 2:0 Bochum - Mönchengladbach 1:3 und Heidenheim - Union Berlin 1:0.

