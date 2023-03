Meldungsarchiv - 12.03.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Zum Sprt: In der Fußball-Bundesliga hat Schalke im Revierderby gegen Dortmund einen wichtigen Punkt geholt. Die Mannschaften trennten sich am Abend 2 zu 2 unentschieden. Der BVB ist damit Tabellenzweiter hinter Spitzenreiter FC Bayern. Die Münchner hatten am Nachmittag Augsburg mit 5 zu 3 geschlagen. Außerdem spielten: Leipzig - Borussia Mönchengladbach 3 zu 0 Hertha BSC - FSV Mainz 05 1 zu 1, Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart ebenfalls 1 zu 1.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.03.2023 06:00 Uhr