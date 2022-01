FC Bayern München gewinnt beim 1. FC Köln mit 4:0

Das Wetter: In der Nacht meist bewölkt oder neblig

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vielerorts bewölkt oder neblig, einzig in unmittelbarer Alpennähe länger klar. Tiefstwerte 0 bis minus 6 Grad. Am Tag in Alpennähe sonnig, sonst bewölkt. Am Montag in ganz Bayern Wolken und gebietsweise etwas Schnee oder Regen. Am Dienstag in den Alpen Wetterbesserung, im übrigen Bayern bewölkt. Tageshöchstwerte 0 bis 6 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2022 23:00 Uhr