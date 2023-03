FC Bayern München feuert offenbar Nagelsmann

Meldungsarchiv - 23.03.2023 23:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Der FC Bayern München trennt sich offenbar mit sofortiger Wirkung von Trainer Julian Nagelsmann. Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll die schwache Leistung des Rekordmeisters gegen Bayer Leverkusen der Auslöser sein. Sportvorstand Salihamidzic hatte das Team mit den Worten kritisiert, dass das nicht das sei, was der FC Bayern bedeute. Salihamidzic wörtlich: "So wenig Antrieb, Mentalität, Zweikampfführung, Durchsetzungsvermögen – das habe ich so selten erlebt." Als Nachfolger wird laut Bild Thomas Tuchel gehandelt, der 2021 mit dem FC Chelsea die Champions-League gewann und derzeit ohne Verein ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2023 23:00 Uhr