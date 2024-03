FC Bayern lässt auch in Freiburg Punkte liegen

Freiburg: In der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern einen weiteren Dämpfer kassiert. Die Münchner kamen am Abend in Freiburg nicht über ein 2:2 hinaus. Tabellenführer Leverkusen kann so mit einem Sieg gegen Köln seinen Vorsprung auf zehn Punkte ausbauen. In der zweiten Liga hat Spitzenreiter St. Pauli auf Schalke 1:3 verloren. Hertha BSC und Holstein Kiel trennten sich 2:2.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2024 06:00 Uhr