FC Bayern kündigt Gedenkfeier für Franz Beckenbauer in der Allianz-Arena an

München: Der FC Bayern will den verstorbenen Franz Beckenbauer mit einer Gedenkfeier in der Allianz-Arena würdigen. Das teilte der Rekordmeister am Abend mit. Am 19. Januar ab 15 Uhr sollen sich Freunde, Wegbegleiter aus dem nationalen und internationalen Sport, der Kultur und Politik sowie generell alle Fans von Beckenbauer verabschieden können, hieß es. In den nächsten Tagen soll die Allianz-Arena bereits in einer Sonderbeleuchtung erstrahlen. Wie der FC Bayern mitteilte, soll jeweils von 16:30 Uhr bis 23 Uhr der Schriftzug "Danke Franz" an der Fassade zu sehen sein. Am kommenden Wochenende will die Deutsche Fußball-Liga eine Schweigeminute bei allen Bundesliga-Spielen abhalten. Franz Beckenbauer war am Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.01.2024 01:00 Uhr