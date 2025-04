FC Bayern könnte heute vorzeitig Fußball-Meister werden

München: In der Fußball-Bundesliga könnte der FC Bayern München heute vorzeitig Meister werden: Am viertletzten Spieltag bräuchten die Münchner dafür einen Heimsieg gegen Mainz - gleichzeitig dürfte Verfolger Leverkusen gegen Augsburg nicht gewinnen. Im Abendspiel gestern hat sich Heidenheim einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf gesichert: 1:0 hieß es am Ende in Stuttgart.

