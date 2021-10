FC Bayern kassiert gegen Frankfurt erste Saison-Niederlage

München: In der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern seine erste Saison-Niederlage hinnehmen müssen. Die Bayern unterlagen im eigenen Stadion Eintracht Frankfurt mit 1:2. Die Münchner bleiben aber an der Tabellenspitze - mit einem Punkt Vorsprung auf Dortmund. In der Nachmittagspartie hatte Union Berlin mit 2:1 in Mainz gewonnen. Die Berliner stehen auf Platz sieben der Tabelle, die Mainzer sind Neunter. In der Zweiten Liga ist Ingolstadt nach einer Niederlage bei Schalke auf den letzten Tabellenplatz gerutscht. Am Ende hieß es 3:0 für die Gastgeber. Die weiteren Ergebnisse: Sandhausen -Darmstadt 1:6 St. Pauli - Dresden 3:0.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2021 20:00 Uhr