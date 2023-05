FC Bayern kann nicht mehr aus eigener Kraft Meister werden

Meldungsarchiv - 20.05.2023 21:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Zum Fußball: Die Entscheidung über die Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga fällt erst nächste Woche. Der FC Bayern verlor am Abend sein Heimspiel gegen RB Leipzig mit 1:3 und liegt damit nach wie vor nur einen Punkt vor den Dortmundern, die morgen an den Bayern vorbeiziehen könnten. Für Leipzig bedeutete der Sieg gegen die Bayern, dass sie von einem Champions-League-Platz nicht mehr zu verdrängen sind. Der erste Absteiger aus der Bundesliga steht seit dem Nachmittag fest: Hertha BSC spielte gegen Bochum nur 1:1 und kann nicht mehr auf den Relegationsplatz kommen. Die weiteren Ergebnisse: - Schalke - Frankfurt: 2:2 - Hoffenheim - Union Berlin: 4:2 - Bremen - Köln: 1:1. In der zweiten Liga ist Regensburg faktisch abgestiegen - trotz eines 2:1 in Braunschweig. Für Sandhausen ist der Klassenerhalt auch rein rechnerisch nicht mehr möglich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2023 21:00 Uhr