FC Bayern ist zum 34. Mal deutscher Meister

Freiburg: Der FC Bayern ist zum 34. Mal Deutscher Fußball-Meister. Der vorzeitige Titelgewinn steht fest, weil Leverkusen heute nur ein Unentschieden erreicht hat. Die Werkself spielte 2:2 in Freiburg. Nach dem Aus im DFB-Pokal und in der Champions League rettet der Gewinn der Meisterschaft dem FC Bayern die Saisonbilanz. Für Torjäger Harry Kane ist es der erste Vereinstitel überhaupt. Für den vor der Saison neu verpflichteten Coach Vincent Kompany der erste große Erfolg seiner Trainer-Laufbahn. Zuvor musste sich der FC Augsburg Holstein Kiel mit 1:3 geschlagen geben. In der zweiten Bundesliga verlor Greuther Fürth 0:1 bei der Hertha, Nürnberg kassierte zu Hause ein 1:3 gegen Elversberg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2025 20:00 Uhr