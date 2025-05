FC Bayern ist vorzeitig Deutscher Fußball-Meister

Zur Fußball-Bundesliga: Der FC Bayern München ist vorzeitig deutscher Meister. Möglich geworden ist der Erfolg der Mannschaft von Trainer Kompany, weil Verfolger und Titelverteidiger Bayer Leverkusen am Abend 2:2 in Freiburg gespielt hat. Damit kann den Münchnern die Tabellenführung nicht mehr genommen werden. Bayern-Präsident Hainer sagte, die Meisterschale komme zurück nach München. Damit sei das große Ziel der Saison erreicht worden. - Das Abendspiel zwischen Mainz und Frankfurt endete 1:1. Augsburg verlor am Nachmittag daheim 1:3 gegen den Tabellenvorletzten Kiel. - Derweil hat sich Wolfsburg von Trainer Ralph Hasenhüttl getrennt - nach acht Spielen ohne Sieg. Wie die Niedersachsen am Abend mitteilten, übernimmt U19-Trainer Daniel Bauer die Mannschaft für die letzten beiden Saisonspiele.

