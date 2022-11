FC Bayern ist nuer Tabellenführer in der Bundesliga

Klimaproteste begleiten Start der Klimakonferenz

Schwangau: Begleitet wird der Start der Weltklimakonferenz von mehreren Protestaktionen. Am Schloss Neuschwanstein entrollten Aktivisten heute ein etwa 70 Quadratmeter großes Transparent. Darauf stand: "No more fairytales - Climate justice now!" - also: "Keine Märchen mehr - Klimagerechtigkeit jetzt". Bereits gestern hatte "Fridays for Future" zu einem bundesweiten Aktionstag aufgerufen. In fast 30 Städten wurde protestiert, unter anderem in Würzburg. Auch in anderen Ländern gab es Aktionen: In Madrid klebten sich zwei Aktivisten im Prado-Museum an die Rahmen zweier berühmter Bilder des spanischen Meisters Francisco de Goya. Und am Amsterdamer Flughafen Schiphol gelang es rund 500 Aktivisten, auf dem Flugfeld mehrere Privatjets zu blockieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2022 18:00 Uhr