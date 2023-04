Meldungsarchiv - 19.04.2023 23:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Der FC Bayern ist in der Champions League ausgeschieden. Der Fußball-Rekordmeister trennte sich am Abend im Viertelfinal-Rückspiel von Manchester City mit 1:1. Das Tor für den englischen Club schoss Erling Haarland, Joshua Kimmich verwandelte einen Handelfmeter. Im Hinspiel hatte Manchester mit 3:0 gewonnen. Nach dem Aus im DFB-Pokal sind die Bayern damit auch in der Champions League gescheitert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2023 23:00 Uhr