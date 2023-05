FC Bayern holt zwei Fußball-Meister-Titel

Meldungsarchiv - 28.05.2023 17:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Der FC Bayern hat die Saison mit zwei Fußball-Meisterschaften beendet. Nach den Männern gestern holten am Nachmittag auch die Frauen des Clubs den Titel. Sie schlugen Absteiger Potsdam mit 11 zu 1. Trotz der sportlichen Erfolge wechselt der Verein den Vorstandsvorsitzenden und den Sportvorstand aus. Bayern-Präsident Hainer erklärte, sowohl Oliver Kahn als auch Hasan Salihamizdic seien schon am Donnerstag über ihre Entlassung informiert worden. Am Mittag stellte Hainer den bisherigen Finanzvorstand Dreesen als Nachfolger von Kahn vor. Ein neuer Sportvorstand wird noch gesucht. Thomas Tuchel soll nach dem Willen der Vereinsspitze auch in der kommenden Saison Trainer bleiben. Außerdem wird der FC Bayern im Zuge der Neuordnung der Vereinsspitze auch seinen früheren Vorstandschef Rummenigge zurückholen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.05.2023 17:00 Uhr