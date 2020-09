FC Bayern hofft auf Fans im Stadion zum Bundesligastart

Nachrichtenarchiv - 16.09.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ministerpräsident Söder und Münchens Oberbürgermeister Reiter treffen sich zur Stunde mit Vertretern des FC Bayern. Grund dafür ist das Eröffnungsspiel der Fußball-Bundesliga am Freitag. Da treffen die Münchner zu Hause auf Schalke 04. Die Chefs der Staatskanzleien hatten sich gestern darauf verständigt, dass in den Bundesliga-Stadien ein Testbetrieb mit zwanzig Prozent der Zuschauer erlaubt wird - allerdings nur, solange die Städte einen Corona-Inzidenzwert von 35 Fällen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen nicht übersteigen. München liegt derzeit aber über diesem Schwellenwert. FC Bayern-Präsident Hainer sagte dem BR vor dem Treffen, er sei optimistisch, dass man sich einigen werde. So schön der Fußball sei, aber ohne Fans sei das alles nichts.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2020 18:00 Uhr