FC Bayern hat deutsche Meisterschaft so gut wie sicher

Zum Fußball: Der FC Bayern hat die Meisterschaft so gut wie sicher. In Leipzig spielten die Münchner 3:3. Verfolger Leverkusen hat damit nur noch eine theoretische Chance auf den Titel. Sollten die Leverkusener morgen in Freiburg nicht gewinnen, wären die Bayern bereits Meister. Im Tabellenkeller verpasste St. Pauli den vorzeitigen Klassenerhalt. Die Hamburger verloren 0:1 gegen den VfB Stuttgart. Auch Hoffenheim muss noch zittern nach dem 4:4 in Mönchengladbach. Union Berlin und Bremen trennten sich 2:2. In der zweiten Liga marschiert der HSV weiter in Richtung Aufstieg. Die Hamburger haben mit 4:0 in Darmstadt gewonnen. In der Tabelle liegt der HSV zwei Spieltage vor Schluss vorübergehend an der Spitze - mit vier Punkten Abstand auf Relegations-Platz drei. Die weiteren Ergebnisse aus Liga zwei: Braunschweig - Düsseldorf 2:2 und Ulm - Hannover 1:2.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2025 18:00 Uhr