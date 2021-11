FC Bayern hat Arminia Bielefeld zu Gast

Das Wetter in Bayern: Trüb bei 0 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist stark bewölkt bis trüb. Gebietsweise etwas Schnee oder Schneeregen, in tiefsten Lagen auch Regen. Die Temperaturen liegen zwischen 0 und 5 Grad. In der Nacht kühlt es ab auf Tiefstwerte um Minus ein Grad. Die weiteren Aussichten: Es bleibt bewölkt, an den Alpen immer wieder Schnee; am Dienstag bayernweist teils länger anhaltende Schneefälle bei Höchstwerten zwischen Minus 2 und Plus 4 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.11.2021 06:15 Uhr