FC Bayern gewinnt knapp gegen Hertha BSC 4:3

Nachrichtenarchiv - 04.10.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern im Abendspiel knapp mit 4:3 gegen Hertha BSC gewonnen. Die Münchner stehen damit in der Tabelle auf Platz vier. Zweiter ist der FC Augsburg nach einem 0:0 in Wolfsburg. An der Spitze steht Leipzig. In der zweiten Liga trennten sich Würzburg und die Spielvereinigung Greuther Fürth 2:2, Kiel besiegte Düsseldorf mit 2:1.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2020 20:00 Uhr