FC Bayern gewinnt in Stuttgart - Fürth siegt in Düsseldorf

Zum Fußball: Der FC Bayern hat mit einem Sieg in Stuttgart in der Bundesliga wichtige Punkte auf dem Weg zur Meisterschaft gesammelt. Die Münchner gewannen beim VfB mit 3:1 und halten Verfolger Leverkusen damit auf Distanz. In der zweiten Liga freute sich auch Greuther Fürth über einen Auswärtssieg. Die Franken gewannen bei Fortuna Düsseldorf mit 2:1.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2025 06:00 Uhr