FC Bayern gewinnt in Stuttgart 3:1

Bayern München gewinnt in Stuttgart: Der FC Bayern hat seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der Bundesliga auf vorerst 11 Punkte ausgebaut. Die Bayern gewannen in Stuttgart mit 3:1. In der zweiten Fußball-Bundesliga hat die Spielvereinigung Greuther Fürth auswärts mit 2:1 gewonnen. Die Franken drehten das Spiel nach kurzzeitigem Rückstand. In der anderen Partie des Abends besiegte Schalke Münster zu Hause mit 1:0.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.02.2025 23:00 Uhr