FC Bayern gewinnt in Mainz

Zum Sport: Der FC Bayern hat in der Fußball-Bundesliga einen 3:1 Sieg gegen Mainz gefeiert. Damit bleiben die Münchner als Dritter an den beiden Führenden der Tabelle, Leverkusen und Stuttgart, dran. Der FC Augsburg ist ab dem späten Nachmittag in Heidenheim zu Gast. Zuvor treffen im Rheinderby Köln und Gladbach aufeinander. In der zweiten Liga empfängt Nürnberg die Hertha aus Berlin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2023 07:00 Uhr